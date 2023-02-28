Овчинников оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

Российский футбольный специалист Валерий Овчинников высказался насчет возможного вызова в сборную России 34-летнего форварда Артёма Дзюбы, ныне выступающего за столичный «Локомотив».

«У Дзюбы есть шанс, если будет лучшим. В его возрасте ещё можно играть. Карпин не будет его намеренно игнорировать. Нефутбольные истории и футбольные он не смешивает», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно. Опытный нападающий заключил со столичным клубом краткосрочное соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.