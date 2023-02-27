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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Волге» рассказали, что клуб не мог позволить себе Дзюбу даже на полсезона

27 Февраля 2023 • 21:23 Комментировать

В пресс-службе ульяновской «Волги» рассказали новые подробности несостоявшегося перехода Артёма Дзюбы в клуб-аутсайдер Первой лиги. Дзюбу, напомним, в «Волге» хотели взять в состав на один кубковый матч – против его бывшего клуба, которым является петербургский «Зенит».

«Если бы он заключил контракт с «Волгой», то, скорее всего, не перешел бы в «Локо». «Волга» могла позволить себе только один матч Дзюбы. Не хватило бы даже на полсезона», - рассказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Волги».

Напомним, в начале февраля Дзюба официально стал игроком столичного «Локомотива» и в данную минуту играет в Кубке России против своего родного клуба – московского «Спартака».

Игра «Зенита» и ульяновской «Волги» в Кубке России состоялась 25 февраля и завершилась полным разгромом волжан на их же поле – 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Волга Ульяновск Артём Дзюба
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