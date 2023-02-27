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В ульяновской «Волге» подтвердили факт переговоров с Дзюбой

27 Февраля 2023 • 21:02 Комментировать
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Волга Ульяновск
06.03 17:00

В пресс-службе ульяновской «Волги» подтвердили факт переговоров с Артёмом Дзюбой по поводу контракта на один матч. Напомним, ранее российский комментатор Георгий Черданцев рассказал, что сделка была близка к завершению, и Дзюба вполне мог стать игроком ульяновского клуба, но только лишь на игру Кубка России против бывшего клуба Дзюбы – «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Далеко это дело не зашло, но нам очень хотелось сделать красивую историю. Но факт таков — Дзюба не приехал. Немного обидно, что так сложилось, но заинтересованность с его стороны в таком действии была. Не знаю причину, по которой Артем к нам не приехал», - цитирует Sport24 пресс-атташе «Волги» Олега Савинова.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Артём Дзюба Олег Савинов
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