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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили: «Дзюбе 35 лет уже, какая сборная?»

27 Февраля 2023 • 18:22 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили достаточно резко высказался на тему возможного возвращения Артёма Дзюбы в сборную России.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба вернулся в российский футбол, подписав контракт с «Локомотивом».

«О какой сборной может быть разговор сейчас. Мало кто чего говорит. Какой может быть разговор сейчас об этом? Карпин будет в сборную брать, не будет. Дзюбе 35 лет уже, какая на хрен сборная? Вы что говорите? О какой сборной вы можете сейчас говорить?» - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «ВсёПроСпорт».

На самом деле Артёму Дзюбе не 35, а 34 года. В последний раз нападающий играл за сборную России на чемпионате Европы в 2021 году.

В понедельник «Локомотив» Артёма Дзюбы проведёт ответный кубковый матч против «Спартака». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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