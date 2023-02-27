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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ранджелович назвал лучшего российского игрока прямо сейчас

27 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать

Вингер екатеринбургского «Урала» Лазар Ранджелович поделился мнением о том, кто является лучшим российским футболистом прямо сейчас.

«Лучший в России? Дзюба. Да, по‑прежнему. Тоже голевая машина, как наш Митрович. И давай еще Шатова назову!», - цитирует игрока Sport24.

Что касается футболистов из родной Сербии, то среди них вингер предпочёл назвать форварда «Фулхэма» Александра Митровича, форварда «Ювентуса» Душана Влаховича и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что Дзюба уже дебютировал за свой новый клуб – «Локомотив», дебют состоялся 22 февраля в матче против «Спартака». Телезрители той встречи назвали 34-летнего россиянина лучшим игроком матча несмотря на то, что он не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Лазар Ранджелович
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