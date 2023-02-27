Агент Николы Максимовича не исключает возвращения игрока в Россию

Боян Остожич, представитель сербского защитника Николы Максимовича, оценил возможность возвращения футболиста в Россию.

«Мы полностью открыты к предложениям из РПЛ. Ждём запросов от российских клубов», — заявил агент экс-футболиста «Наполи» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в 2018-м году Максимович провёл вторую половину сезона в московском «Спартаке», выйдя на поле в 11 матчах. Последним местом работы футболиста сербской сборной была «Дженоа», которую Никола покинул после предыдущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.