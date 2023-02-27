​Агент не знает, хотят ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с футболистами, ответил на вопрос, будут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России в будущем.

«Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в РФС озвучивали условия, при которых Малком и Клаудиньо в будущем смогут примерить на себе футболки национальной сборной России.