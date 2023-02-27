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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент не знает, хотят ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России

27 Февраля 2023 • 16:43 Комментировать

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с футболистами, ответил на вопрос, будут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России в будущем. 

«Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в РФС озвучивали условия, при которых Малком и Клаудиньо в будущем смогут примерить на себе футболки национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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