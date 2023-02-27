Бывший советский футболист Александр Тукманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеской игры между сборными России и Ирана.

«Мне вообще интересно посмотреть на сборную России в любом её составе. Потому что прерогатива кого приглашать принадлежит главному тренеру, и в том числе будет не то, чтобы проверка Карпина… Скорее изучение новых футболистов тренерским штабом, новое представление их болельщику в составе сборной страны. Поэтому, мне всё равно, кто будет играть: проверенные или новые футболисты. Я не вижу большой разницы», — сказал Тукманов.

26 февраля стало известно, что команды России и Ирана проведут товарищеский матч 23 марта в Тегеране.