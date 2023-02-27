Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеской игры между Россией и Ираном.

«Конечно, я бы хотел смотреть на основную команду. Основной состав должен играть. Всё уже, как говорится, наэкспериментировались! Другое дело, я не знаю, наверное, неинтересно будет этот матч смотреть. Опять будет расширенный список, вызовут человек 40 (смеется). Сейчас телевидение ведь не работает, никто никого не знает… Глупости какие-то. Конечно, основной состав должен играть», — сказал Мостовой.

26 февраля стало известно, что российская сборная 23 марта проведёт товарищеский матч против Ирана в Тегеране.