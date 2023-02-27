Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк – о расистском скандале с бананом: «Из-за таких людей и вводится Fan ID» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 15:45 Комментировать (2)

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал бараном болельщика, который бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела.

Специалист считает, что как раз этот случай подтверждает необходимость внедрять электронный паспорт болельщика в российский футбол.

«После случая в Ульяновске некоторые болельщики делают забастовки насчёт Fan ID и так далее. Так вот, скажите спасибо таким баранам, которые кидают бананы. Дело в том, что, когда есть Fan ID, легко определить, кто это сделал. Потому что сейчас будет страдать стадион. Будут игры без зрителей и тому подобное. Ничего хорошего в этом нет, и из-за таких людей и вводится везде электронный паспорт болельщика. Этот мерзкий и низкий жест как раз больше утверждает, что однозначно надо вводить Fan ID», — сказал Селюк.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк РПЛ fan id Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
виктор60
27 Февраля 2023 в 16:15
Вычислить легко, было бы желание, а если играют в солидарность с этим баранов тупорылым(бананокидалой) то наказать стадион, до того, пока сами болелы, не сдадут этого ДЕБИЛА,
One Live
27 Февраля 2023 в 15:57
Чушь полная, если есть камеры и без FAN ID можно легко вычислить нарушителя.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
15:53 · Кубок России
​Глушаков дебютировал за «Пари НН»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Я бы не сказал, что по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Игрокам ЦСКА до уровня Головина, как до Луны пешком»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Пруцев — абсолютный талант, он станет ещё лучше»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Уверен, что Глебов хочет попасть в более статусный клуб, чем «Ростов»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о Дзюбе в сборной: «Давайте серьёзные вопросы задавать»
14:00 · Кубок России
«Звезда» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
13:54 · Кубок России
​Глушаков – в запасе «Пари НН» на матч со «Звездой»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия, которые предлагает ЦСКА, мы бы подписали контракт»
13:18 · Кубок России
Петржела: «Дзюба не поможет «Локомотиву», он может только помешать»
12:53 · Россия. Премьер-лига
КДК получил рапорт по инциденту с брошенным бананом в адрес Вендела
12:01 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Журавлёв назвал Талалаева самым требовательным тренером в своей карьере
12:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо
11:46 · Кубок России
Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Фонбет Кубок России второй год подряд»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович — о президенте Иванове на скамейке «Урала»: «Его крики поддерживают команду»
Все новости
Рекомендуем