Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал бараном болельщика, который бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела.

Специалист считает, что как раз этот случай подтверждает необходимость внедрять электронный паспорт болельщика в российский футбол.

«После случая в Ульяновске некоторые болельщики делают забастовки насчёт Fan ID и так далее. Так вот, скажите спасибо таким баранам, которые кидают бананы. Дело в том, что, когда есть Fan ID, легко определить, кто это сделал. Потому что сейчас будет страдать стадион. Будут игры без зрителей и тому подобное. Ничего хорошего в этом нет, и из-за таких людей и вводится везде электронный паспорт болельщика. Этот мерзкий и низкий жест как раз больше утверждает, что однозначно надо вводить Fan ID», — сказал Селюк.