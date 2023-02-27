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Обедзинский: «Галицкому надо было взять тренером в «Краснодар» красавца Бердыева» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 12:08 Комментировать (2)

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский считает, что «Краснодару» в качестве главного тренера подошёл бы нынешний наставник «Сочи» Курбан Бердыев. Такую точку зрения Обедзинский выразил в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым. Напомним, что недавно главным тренером краснодарской команды стал Владимир Ивич.

- Почему Галицкий не взял красавца Курбана Бекиевича в «Краснодар»? Надо было так сделать. Там ребята молодые, команда перспективная, и Бердыев привёл бы всё в порядок. По стилю не подходит? Ничего себе! Вывел в еврокубки «Рубин» и «Ростов», побеждал там «Барселону» и «Баварию». Хороший у него стиль, все при нём знают свой манёвр на поле. Он в «Ростове» тренировки такие делал, что каждого приводил за руку на то место, где он должен находиться при той или иной игровой ситуации. И чётки у Бекиевича заколдованные.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Курбан Бердыев Чемпионат России Сергей Галицкий РПЛ Владимир Обедзинский
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Комментарии (2)
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старый ХЬЮ
27 Февраля 2023 в 12:17
Бекиич, тренер старой формации, которая не дает сбоя.
ингерман
27 Февраля 2023 в 12:12
ай.. поточняк! )))
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