Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский считает, что «Краснодару» в качестве главного тренера подошёл бы нынешний наставник «Сочи» Курбан Бердыев. Такую точку зрения Обедзинский выразил в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым. Напомним, что недавно главным тренером краснодарской команды стал Владимир Ивич.

- Почему Галицкий не взял красавца Курбана Бекиевича в «Краснодар»? Надо было так сделать. Там ребята молодые, команда перспективная, и Бердыев привёл бы всё в порядок. По стилю не подходит? Ничего себе! Вывел в еврокубки «Рубин» и «Ростов», побеждал там «Барселону» и «Баварию». Хороший у него стиль, все при нём знают свой манёвр на поле. Он в «Ростове» тренировки такие делал, что каждого приводил за руку на то место, где он должен находиться при той или иной игровой ситуации. И чётки у Бекиевича заколдованные.