Карпин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин высказался о натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо, выступающих за петербургский «Зенит».

«Получили паспорта - и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого?», - передает слова специалиста издание «Матч ТВ».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

Добавим, что следующий матч подопечные Карпина проведут против национальной команды Ирана 23 марта.