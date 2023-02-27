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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

27 Февраля 2023 • 12:00 Комментировать

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин высказался о натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо, выступающих за петербургский «Зенит».

«Получили паспорта - и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого?», - передает слова специалиста издание «Матч ТВ».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

Добавим, что следующий матч подопечные Карпина проведут против национальной команды Ирана 23 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Клаудиньо Малком Филипе
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