Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе турецкого «Галатасарая» к хавбеку московского «Динамо» Арсену Захаряну.

- По такой игре никто контракт с Захаряном не подпишет. То говорили, что он перейдёт в «Челси» – какой там «Челси»? Человек с каждой игрой смотрится всё хуже и хуже. И даже «Галатасарай» его не возьмёт, там люди футбольные. У Захаряна проблемы с психологией, у него больше понтов, чем игры. Это всё агенты рассказывают, чтобы заработать. Видимо, они понимают, что если Захарян ещё побудет в «Динамо» полгодика, то сядет на лавку, и его вообще никуда не продадут. Да, у него есть что-то футбольное, но оно проявлялось, только когда он отдавался полностью. А когда стал рассказывать, что он большой футболист, стало всё по-другому. Или ему так сказали, погорячились, и он пропал, просто пропал. Мастерства-то у него никакого нет, по большому счёту. Всё ему надо делать через «не могу», через тренировки, через бойцовские качества. А ещё деньги такие ему платят. Поэтому я не думаю, что переход Захаряна в «Галатасарай» возможен. Это исключено.