Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Переход Захаряна в «Галатасарай» исключён, у него понтов больше» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе турецкого «Галатасарая» к хавбеку московского «Динамо» Арсену Захаряну.

- По такой игре никто контракт с Захаряном не подпишет. То говорили, что он перейдёт в «Челси» – какой там «Челси»? Человек с каждой игрой смотрится всё хуже и хуже. И даже «Галатасарай» его не возьмёт, там люди футбольные. У Захаряна проблемы с психологией, у него больше понтов, чем игры. Это всё агенты рассказывают, чтобы заработать. Видимо, они понимают, что если Захарян ещё побудет в «Динамо» полгодика, то сядет на лавку, и его вообще никуда не продадут. Да, у него есть что-то футбольное, но оно проявлялось, только когда он отдавался полностью. А когда стал рассказывать, что он большой футболист, стало всё по-другому. Или ему так сказали, погорячились, и он пропал, просто пропал. Мастерства-то у него никакого нет, по большому счёту. Всё ему надо делать через «не могу», через тренировки, через бойцовские качества. А ещё деньги такие ему платят. Поэтому я не думаю, что переход Захаряна в «Галатасарай» возможен. Это исключено.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Чемпионат России Чемпионат Турции РПЛ Александр Чугунов Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
27 Февраля 2023 в 12:24
А чего с ним так все носятся? Что он выиграл как игрок с клубом?
Не думаю, что он вообще особо кому - то интересен за пределами РФ!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
12:53 · Россия. Премьер-лига
КДК получил рапорт по инциденту с брошенным бананом в адрес Вендела
12:01 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Журавлёв назвал Талалаева самым требовательным тренером в своей карьере
12:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо
11:46 · Кубок России
Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Фонбет Кубок России второй год подряд»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович — о президенте Иванове на скамейке «Урала»: «Его крики поддерживают команду»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Егорычев рассказал о своей мечте в футболе
10:18 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном возвращении Кухты в «Локомотив»
09:50 · Кубок России
Дюрица рассказал, при каких условиях «Локомотив» сможет добиться успеха в игре со «Спартаком»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо — о российском гражданстве Малкома и Клаудиньо: «Я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «Ганчаренко — большой профессионал»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе раскрыл секрет успешной игры Нобоа
08:19 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ
07:37 · Россия. Премьер-лига
«Химки» делают ставку на легионеров
26 Февраля
21:59 · Кубок России
Кечинов: «Спартак» - фаворит»
21:44 · Кубок России
Непомнящий: «У «Локомотива» есть шансы пройти «Спартак»
Все новости
Рекомендуем