Карпин ответил, может ли Дзюба вернуться в сборную России

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин высказался о возможном приглашении нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Если будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что за время работы Карпина в сборной России Дзюба не провел ни одного матча за национальную команду. Ближайший поединок российские футболисты сыграют против Ирана. Товарищеская встреча состоится в Тегеране 23 марта.