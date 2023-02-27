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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егорычев рассказал о своей мечте в футболе

27 Февраля 2023 • 10:22 Комментировать

Хавбек екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о своей футбольной мечте.

«Мечтаю сыграть в ЛЧ. Но это именно мечта, а цель - прогрессировать и уехать в Европу. На мой взгляд, все возможно!» - поведал 30-летний исполнитель.

В нынешнем сезоне Егорычев принял участие в 15 поединках за екатеринбургский коллектив, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Урал» располагается на десятом месте в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва екатеринбургская команда сыграет против московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Егорычев
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