Егорычев рассказал о своей мечте в футболе

Хавбек екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о своей футбольной мечте.

«Мечтаю сыграть в ЛЧ. Но это именно мечта, а цель - прогрессировать и уехать в Европу. На мой взгляд, все возможно!» - поведал 30-летний исполнитель.

В нынешнем сезоне Егорычев принял участие в 15 поединках за екатеринбургский коллектив, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Урал» располагается на десятом месте в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва екатеринбургская команда сыграет против московского «Спартака».