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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе раскрыл секрет успешной игры Нобоа

27 Февраля 2023 • 09:14 Комментировать

Форвард Георгий Мелкадзе, выступающий за «Сочи», высказался об игре своего 37-летнего одноклубника Кристиана Нобоа.

«Нобоа играет не за счет фантастических физических кондиций, а за счёт ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

Эквадорский полузащитник выступает за южан с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Нобоа поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Георгий Мелкадзе
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