Гаджиев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах московского «Торпедо» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Шансы остаться в РПЛ - невелики. Если всё очень удачно сложится для них, и они сумеют сохранить место в Премьер-лиге, то это будет небольшим футбольным подвигом», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Торпедо» ушло на последнем месте в турнирной таблице. После 17 проведенных туров «автозаводцы» набрали всего шесть баллов.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.