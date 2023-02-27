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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

27 Февраля 2023 • 08:19 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах московского «Торпедо» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Шансы остаться в РПЛ - невелики. Если всё очень удачно сложится для них, и они сумеют сохранить место в Премьер-лиге, то это будет небольшим футбольным подвигом», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Торпедо» ушло на последнем месте в турнирной таблице. После 17 проведенных туров «автозаводцы» набрали всего шесть баллов.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Гаджи Гаджиев
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