Агаларов считает, что «Ахмат» способен конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА за призовые места в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что его команда способна занять самые высокие места в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«Может ли «Ахмат» конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА? Конечно, можем. Если мы хотим бороться за высокие места, то должны конкурировать с такими командами. Побороться за призовые места? Главный тренер и руководство клуба говорят, что цели у нас всегда высокие, потому что «Ахмат» — клуб с Кавказа. По‑другому не может быть», — считает Агаларов, слова которого цитирует «Матч ТВ».

Отметим, что ранее «Ахмат» обыграл «Уфу» в поединке 1/4 финала Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненского клуба, а сам Агаларов сумел забить гол на 36‑й минуте игры.

На данный момент клуб из Грозного занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 26 очков.