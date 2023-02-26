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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов считает, что «Ахмат» способен конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА за призовые места в РПЛ

26 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать (1)

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что его команда способна занять самые высокие места в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«Может ли «Ахмат» конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА? Конечно, можем. Если мы хотим бороться за высокие места, то должны конкурировать с такими командами. Побороться за призовые места? Главный тренер и руководство клуба говорят, что цели у нас всегда высокие, потому что «Ахмат» — клуб с Кавказа. По‑другому не может быть», — считает Агаларов, слова которого цитирует «Матч ТВ».

Отметим, что ранее «Ахмат» обыграл «Уфу» в поединке 1/4 финала Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненского клуба, а сам Агаларов сумел забить гол на 36‑й минуте игры.

На данный момент клуб из Грозного занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Камиль Агаларов Ахмат
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Leonardis
26 Февраля 2023 в 18:35
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