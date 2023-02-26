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​В «Бешикташе» ответили на вопрос о возможном летнем трансфере Баринова

26 Февраля 2023 • 17:54 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Бешикташ» хотел заполучить полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива», но клубы не договорились. Джейхун Казанчи, который занимает должность генерального директора в «Бешикташе», ответил на вопрос, будет ли клуб пытаться подписать Баринова летом.

«Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение», - высказался Казанчи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Дмитрию Баринову 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Джейхун Казанчи
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