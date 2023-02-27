«Химки» делают ставку на легионеров

Зимнее трансферное окно в России закрылось в канун Дня защитника отечества. Переходвызвал немалый ажиотаж, но одними из наиболее заметных игроков на рынке переходов стали подмосковные «Химки». Клуб, который ведёт активную борьбу за выживание, существенно изменил состав. Расторгнув контракты сотправив в «Локомотив» голкипера Лантратова и расставшись ещё с семью футболистами, подмосковный клуб пополнился одиннадцатью новыми игроками.

Турнирное положение

«Химки» после первой части сезона расположились на пятнадцатой строчке в турнирной таблице. Впереди «Факел» и «Локомотив», которые опережают подмосковную команду всего на одно очко. Спасительная двенадцатая строчка общего рейтинга команд РПЛ, на которой находится «Пари Нижний Новгород», в семи очках. Поскольку играть ещё пятнадцать туров, вероятно, ситуацию можно будет спасти. Нужно только решить все финансовые вопросы, которые и стали исходной причиной «побега» футболистов.

Финансовые проблемы

Вообще финансовые проблемы заметно затронули «Химки». Однако это не помешало коллективу Спартака Гогниева отправиться на первый сбор ещё во время чемпионата мира. Отметим, что тренерскую работу на втором сборе вёл Ринат Билялетдинов, который также недавно вошёл в тренерский штаб Гогниева. Но здесь всё вполне объяснимо: Спартак Артурович был на обучении для получения тренерской лицензии Pro. Однако обилие новичков, в частности, легионеров, позволяет говорить о сокращении задолженности.

«Спартак»-2003?

Из одиннадцати новичков команды Спартака Гогниева восемь являются легионерами. И вряд ли их имена о чём-то вам говорят:

Стефан Мелентиевич (18 лет, защитник, Сербия)

Никола Антич (29 лет, защитник, Сербия)

Петар Голубович (28 лет, защитник, Сербия)

Лев Скворцов (23 года, защитник, Казахстан)

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Кристиан Тассано (26 лет, защитник, Уругвай)

Лео Андраде (24 года, защитник, Бразилия)

Маркос Гильерме (27 лет, полузащитник, Бразилия)

Подобная ситуация складывалась в московском «Спартаке» перед сезоном-2003. Непонятные бразильцы (Диас, Освальдо, де Пиньо), сербы Тробок и Станич, венгерский голкипер Шафар, марокканский вратарь Баги, представитель Ямайки Роберт Скарллет… Тот трансферный список до сих пор снится в страшных снах поклонникам «красно-белых». Как итог – один из самых неудачных сезонов и 10-е место в турнирной таблице. Не боятся ли в «Химках» повторения истории?

Братья-сербы и южноамериканцы

Главным камнем преткновения «Спартака» двадцатилетний давности оказалась проблема сыгранности новобранцев и низкий уровень их мастерства. Нечто подобное просматривается и в нынешних «Химках». Самый опытный из сербов Антич почти всю карьеру провёл в родной стране, а в последние годы защищал цвета солигорского «Шахтёра». Голубович колесил по малоизвестным итальянским клубам низших лиг, Мелентьевичу всего 18… Не исключение и бразильцы. Маркос Гильерме, хоть и выступал за молодёжную сборную Бразилии семь лет назад, но в Европу уезжал только однажды и быстро вернулся на родину. Лео Андраде за последние четыре сезона провёл только 54 матча за португальский «Маритиму». Уругваец Кристиан Тассано регулярно менял команды на правах свободного агента или уходя в аренду.

Финансовые и внутренние проблемы «Химок» заставляют их искать пути выхода из сложившейся ситуации. И выход был найдён в заметном обновлении состава и привлечении легионеров. Смогут ли южноамериканцы и сербы найти общий язык на поле и спасти подмосковный клуб от вылета?

Константин Лицин