​Агент Барбоза: «Захарян может заиграть в более интересном чемпионате, чем турецкий»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Зимой, как известно, 19-летний игрок не стал рассматривать предложение «Галатасарая».

По словам Барбозы, Арсен Захарян может оказаться в более статусном клубе, нежели «Галатасарай».

«Он имеет все возможности для того, чтобы играть в топ-клубе Европы, в более интересном чемпионате, чем в турецком. Арсен может хорошо себя показать в Германии, Англии и даже в Италии», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.