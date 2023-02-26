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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пусть не плачет»: Селюк обвинил Слуцкого во лжи

26 Февраля 2023 • 15:21 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил известного тренера Леонида Слуцкого во лжи. Селюк предоставил скриншоты оплат родителей за занятия детей в футбольной школе Слуцкого. Агент считает, что тренер занимается обманом, ведь говорит, что занятия являются бесплатными.

«Он любит повторять, что сделал эту школу, и дети занимаются бесплатно. Но родители в Волгограде прислали мне квитанции, где они платят, и всё у них платно. Поэтому Лёня пусть не плачет, что он за свои деньги всё построил. Это называется - обман родителей и детей», - сказал Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

В настоящий момент Леонид Слуцкий не имеет клубной прописки. В ноябре специалист покинул тренерский мостик «Рубина», ныне выступающего в Первой лиге.

Добавим, что в своё время Леонид Слуцкий тренировал национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Селюк
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