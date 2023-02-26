Мелкадзе назвал цель «Сочи» в РПЛ

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался относительно целей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Хочется быть в пятерке. Если при таких тратах мы займем условное четвертое место - это будет большим достижением. По сути, из середняков выше нас только «Ростов», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России сочинская команда занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после перерыва южане на своем поле примут столичный ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Мелкадзе провел 14 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.