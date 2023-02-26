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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» высмеял «Челси»

26 Февраля 2023 • 14:11 Комментировать (2)

Пресс-служба петербургского «Зенита» потроллила лондонский «Челси», который переживает не лучший игровой отрезок.

«В первой же игре мы забили больше, чем «Челси» в феврале», - говорится в публикации «сине-бело-голубых».

Напомним, что накануне подопечные Сергея Семака победили в плей-офф Фонбет Кубка России ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0.

В свою очередь «Челси» сыграл в уходящем месяце четыре поединка. В этих матчах «пенсионеры» смогли отметиться лишь одним забитым мячом. Его автором стал португальский нападающий Жоау Фелиш, поразивший ворота столичного «Вест Хэма» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит
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Комментарии (1)
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Booker
26 Февраля 2023 в 14:38
О большом уме Зенита это не говорит.
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