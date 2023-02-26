«Зенит» высмеял «Челси»

Пресс-служба петербургского «Зенита» потроллила лондонский «Челси», который переживает не лучший игровой отрезок.

«В первой же игре мы забили больше, чем «Челси» в феврале», - говорится в публикации «сине-бело-голубых».

Напомним, что накануне подопечные Сергея Семака победили в плей-офф Фонбет Кубка России ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0.

В свою очередь «Челси» сыграл в уходящем месяце четыре поединка. В этих матчах «пенсионеры» смогли отметиться лишь одним забитым мячом. Его автором стал португальский нападающий Жоау Фелиш, поразивший ворота столичного «Вест Хэма» (1:1).