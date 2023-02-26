Мелкадзе: «Спартак» - единственный конкурент «Зенита»

Форвард Георгий Мелкадзе, выступающий за «Сочи», поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Премьер-лиге.

«Еще 13 туров впереди - это 39 очков, никто не мешает тебе побеждать в каждом матче. Это сделать тяжело, но всё возможно. На данный момент «Спартак» - единственный конкурент «Зенита», - приводит слова Георгия «РБ Спорт».

После 17 проведенных туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 балла и лидирует в турнирной таблице. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Матчи Премьер-лиги возобновятся в первых числах марта.