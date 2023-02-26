Игрок «Краснодара» Алонсо назвал цели команды на вторую часть сезона

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал о целях своей команды на вторую половину нынешнего сезона.

«Улучшать наши показатели, чтобы занимать более высокие позиции. Посмотрим, что у нас будет к лету», - передает слова футболиста источник.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 25 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

30-летний парагваец вернулся в ряды «быков» в зимнее трансферное окно. Трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2024/2025.