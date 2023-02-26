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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черников подписал новый контракт с «Краснодаром»

26 Февраля 2023 • 13:28 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Александр Черников заключил новое трудовое соглашение со своим нынешним клубом. Об этом стало известно журналистам «РБ Спорта».

Как информирует источник, новый контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Предыдущее соглашение Александра с «быками» истекало по окончании нынешнего сезона.

В текущей кампании он провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями.

После 17 сыгранных туров краснодарский клуб набрал 25 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Матчи чемпионата страны возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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