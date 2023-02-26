Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Нравится ли мне Галактионов? Он далеко не девушка, чтобы нравиться или не нравиться. Очевидно, работодатели в «Локомотиве» провели тщательное исследование, насколько он необходим команде. Если они приняли такое решение, то да. Я о нём сужу как о коллеге, что он очень молодой и очень грамотный специалист, растущий и прибавляющий», — сказал Непомнящий.

38-летний специалист возглавил «Локомотив» в конце 2022 года. Под его руководством команда проиграла первый матч «Спартаку» (0:1) в рамках 1/8 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ. Ответная встреча состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».