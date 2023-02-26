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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта зарплата по новому контракту Черникова с «Краснодаром» эксклюзив

26 Февраля 2023 • 13:14 Комментировать

Опорный полузащитник «Краснодара» Александр Черников близок к продлению сотрудничества с клубом. Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», согласно условиям новой сделки, годовой оклад 23-летнего футболиста составит 700 тысяч евро.

Александр выступает за краснодарский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Черников провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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