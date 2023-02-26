Опорный полузащитник «Краснодара» Александр Черников близок к продлению сотрудничества с клубом. Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», согласно условиям новой сделки, годовой оклад 23-летнего футболиста составит 700 тысяч евро.

Александр выступает за краснодарский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Черников провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.