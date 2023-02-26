Мостовой: «Полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают гражданство РФ»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался насчет натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо, выступающих за «сине-бело-голубых».

«Я полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают гражданство. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Хорошее усиление, просто пока не понимаю зачем», - передает слова Мостового ТАСС.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На счету Клаудиньо три гола и пять ассистов в 14 встречах чемпионата России.