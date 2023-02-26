Руководство «Локомотива» хочет купить московский клуб

Боссы столичного «Локомотива» начали переговорный процесс о приобретении «Велеса». Об этом стало известно журналистам издания «Чемпионат».

Кроме того, руководство «железнодорожников» хочет купить клуб во Второй лиге. При этом пока неизвестно, с каким из клубов у «Локо» будет сквозная заявка.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

В понедельник, 27 февраля, «железнодорожники» поведут ответный матч против «Спартака» в ¼ финала Фонбет Кубка России. В первой игре «Локомотив» уступил со счетом 0:1.