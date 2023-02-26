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Обедзинский: «Захарян не молодец, у него мания величия, ему играть на первенство бани» эксклюзив

26 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 19-летнему атакующему полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну со стороны турецкого «Галатасарая».

- Захаряну на первенство бани играть, а не в «Галатасарае»! Посмотрел я его с «Крыльями Советов». Самарцы понравились, молодцы. А Захарян сейчас не молодец, он не соответствует тому, что о нём говорят. Те, кто начинают спорить с судьями, – те уже всё, поймали манию величия и считают себя суперфутболистами. Это в том числе про Захаряна. Полтора-два года назад он был хорош, но потом стал серой личностью. Сколько теперь ждать, что он опять раскроется? Чего Шварц летом не взял с собой Захаряна в берлинскую «Герту»? Это игры закулисных агентов, они начали поднимать ставки. У «Динамо» Тюкавин в каждом матче забивает, но в основу ставят почему-то Смолова. Мне нравится Тюкавин – он высокий, работоспособный, и чувство гола у него есть. Самое главное, что он забивной.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Чемпионат России Чемпионат Турции РПЛ Владимир Обедзинский Арсен Захарян
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