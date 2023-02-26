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Силкин: «Я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам»

26 Февраля 2023 • 08:54 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость о том, что полузащитники петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российский паспорт.

«Я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам. Надо воспитывать своих футболистов, и тогда не надо будет ничего никому выдавать», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Напомним, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Малкому и Клаудиньо.

В субботу, 25 февраля, «Зенит» отпраздновал победу над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин Клаудиньо Малком Филипе
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