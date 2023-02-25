Семак: Мы рады, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но о сборной пока речи не идёт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о получении бразильцами Малкомом Филипе и Клаудиньо российского гражданства.

«Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист отметил, что пока не идет речи о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.