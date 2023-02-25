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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Мы рады, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но о сборной пока речи не идёт

25 Февраля 2023 • 21:42 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о получении бразильцами Малкомом Филипе и Клаудиньо российского гражданства.

«Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист отметил, что пока не идет речи о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак Клаудиньо Малком Филипе
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