Комличенко: «Цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о гонке бомбардиров в текущем сезоне РПЛ.

«Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать. Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять мячей. Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В 17 матчах Российской премьер-лиги на счету 27-летнего нападающего семь забитых голов и десять результативных передач.

Лучшими бомбардирами чемпионата на данный момент являются форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский и нападающий «Спартака» Куинси Промес, у обоих на счету по 14 голов.