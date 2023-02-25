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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко признался, что игроки «Ростова» ничего не подарили Карпину на день рождения

25 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, как команда на сборах отметила день рождения главного тренера Валерия Карпина. Напомним, 2 февраля российскому специалисту исполнилось 54 года.

«В плане подарков мы ничего не дарили, может быть, потом уже что‑то. Коридор у нас тоже как‑то не принят. Мы с Глебовым попытались как‑то намекнуть, Валерий Георгиевич нам напихал сразу», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Игрок заявил, что команда просто поздравила Карпина на завтраке и на тренировке, все остальные мысли были тогда направлены на матч против «Спартака».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Николай Комличенко
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