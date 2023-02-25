Комличенко признался, что игроки «Ростова» ничего не подарили Карпину на день рождения

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, как команда на сборах отметила день рождения главного тренера Валерия Карпина. Напомним, 2 февраля российскому специалисту исполнилось 54 года.

«В плане подарков мы ничего не дарили, может быть, потом уже что‑то. Коридор у нас тоже как‑то не принят. Мы с Глебовым попытались как‑то намекнуть, Валерий Георгиевич нам напихал сразу», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Игрок заявил, что команда просто поздравила Карпина на завтраке и на тренировке, все остальные мысли были тогда направлены на матч против «Спартака».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.