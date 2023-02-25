​Вендел не получит гражданство России – агент

Агент Тьяго Рибейро, который работает с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, ответил на вопрос о возможности получения игроком гражданства России.

Напомним, что накануне российское гражданство получили два игрока «Зенита» - Малком и Клаудиньо. В обозримом будущем они смогут выступать за сборную России при определённых условиях.

«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно», - сказал Рибейро, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Маркус Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 78 матчей, в которых забил 14 голов.