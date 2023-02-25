​Агент допустил, что Барриос получит паспорт России

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства двум игрокам «Зенита» - Малкому и Клаудиньо. Агент их одноклубника Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос, может ли его клиент тоже получить паспорт России в будущем.

«Не могу сказать, планирует ли Вильмар получить российское гражданство. В футболе всё возможно», - высказался Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

29-летний Вильмар Барриос играет за питерский «Зенит» с февраля 2019 года. С тех пор колумбиец провёл 139 официальных матчей, в которых забил три гола.