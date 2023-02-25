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​Агент Барбоза: «Дзюба в полном порядке»

25 Февраля 2023 • 16:20 Комментировать

Форвард Артём Дзюба на неделе дебютировал за «Локомотив». 34-летнего футболиста признали лучшим игроком кубкового матча против «Спартака», хотя его команда и проиграла на своём поле со счётом 0:1.

Комментарий по поводу уровня Артёма Дзюбы дал известный агент Паулу Барбоза.

«Дзюба - отличный игрок. Единственное, что ему было нужно - найти команду, где он мог бы играть. Он и играет на том уровне, которого от него ждут. Лучший игрок матча? Значит, что он в полном порядке. Дзюба может играть на таком уровне, к которому мы привыкли», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до подписания контракта с «Локомотивом» Артём Дзюба находился без клубной прописки на протяжении трёх месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Паулу Барбоза Артём Дзюба
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