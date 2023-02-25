​Агент Барбоза верит в возвращение Дзюбы в сборную России

Известный агент Паулу Барбоза высказался на тему возможного возвращения Артёма Дзюбы в национальную сборную России.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Артём Дзюба вернулся в российский футбол, подписав контракт с «Локомотивом».

«Конечно, Дзюба может играть в сборной России. У него есть место. Вполне естественно, что он будет играть за сборную», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За сборную России Артём Дзюба провёл 55 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 30 голов и 15 результативных передач на партнёров. В последний раз Дзюба играл за сборную на Евро-2020.