Фёдор и Клавдий: Уткин предложил дать славянские имена Малкому и Клаудиньо

Известный журналист Василий Уткин с юмором отреагировал на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

«Вот жаль, что ушла традиция иностранцев на русской службе называть славянскими именами», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Журналист пофантазировал на тему того, какие русские имена могли бы получить Малком и Клаудиньо.

«Фелипе Силва де Оливейра Малком. Отличный вариант - Фёдор (или Филипп) Олегович Малков. Или Клаудиньо. Полное имя - Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел. Клавдий Луисович Леонидов», - написал Уткин.

В будущем Малком и Клаудиньо смогут сменить футбольное гражданство и играть за сборную России. Ранее в Российском футбольном союзе называли условия, при которых дуэт игроков сможет представлять российскую национальную команду.