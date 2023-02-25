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​Непомнящий оценил трансферы «Локомотива»

25 Февраля 2023 • 14:57 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о зимних трансферах московского «Локомотива».

«Лично мне кажется, что «Локомотив» очень грамотно поступил, усилив команду молодыми игроками, имею в виду молодого Пиняева и опытного Дзюбу со Смольниковым», - высказался Непомнящий, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

По словам Непомнящего, зимние новички «Локомотива» провели «вполне качественный» кубковый матч против «Спартака».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0. В понедельник, 27 января, команды проведут ответный матч на «Открытие Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий
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