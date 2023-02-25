Валуев хочет, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Это исключительно их желание. Надеюсь, когда-то будет принято решение по участию Малкома и Клаудиньо в официальных играх национальной сборной, которую они значительно усилят», - приводит слова Валуева издание Sport24.

Малком защищает цвета петербургского клуба с августа 2019 года. Трудовое соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано до завершения сезона-2026/2027.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до середины 2027 года.