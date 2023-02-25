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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой выступил против вызова Малкома и Клаудиньо в сборную России

25 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался касательно возможного выступления натурализованных бразильцев «Зенита» Малкома и Клаудиньо за национальную сборную России.

«Я против того, чтобы они играли в сборной. Не надо занимать места русских. 150-миллионная страна. Зачем тогда воспитывают своих. Давайте всем дадим тогда паспорта, закроем все школы», - передает слова Александра «РИА Новости».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком сыграл 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Клаудиньо три гола и пять ассистов в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Клаудиньо Малком Филипе
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