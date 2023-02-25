Салихова: «Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат»

Эпатажная Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась своим мнением по поводу натурализации бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо - они обзавелись российскими паспортами и теперь могут считаться российскими игроками.

Салихова считает, что уже скоро они получат дополнительные награды, но не уточнила - то ли просто так, то ли она ждет от них выдающихся выступлений, при том, что российская сборная, в общем, сейчас особо нигде не играет.

- Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат, - цитирует слова Салиховой «Чемпионат».