Кавазашвили: «Тавареш - отличный трансфер для «Спартака»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о дебютном поединке за «красно-белых» португальского защитника Томаша Тавареша. Новичок принял участие в кубковой встрече против «Локомотива».

«Тавареш - отличный трансфер для «Спартака». Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет «Спартаку» в РПЛ», - передает слова Кавазашвили издание «РБ Спорт».

В первом матче «Спартак» победил «Локомотив» на выезде со счетом 1:0. Ответный поединок противостояния состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.