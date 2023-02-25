Рианчо оценил перспективы Малкома и Клаудиньо в сборной России

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о получении российского гражданства бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Я не удивлен тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Усилят ли они сборную? Многое зависит от того, как игроки адаптируются в команде, если будут там выступать», - передает слова испанского специалиста «РБ Спорт».

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Малком провел 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевым передачами. Что касается Клаудиньо, то на его счету три гола и пять результативных передач в 14 встречах.