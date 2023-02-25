Петржела допустил, что Малком и Клаудиньо могут попасть под мобилизацию

Чешский футбольный специалист Властимил Петржела дал комментарий по поводу присвоения легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

В текущем сезоне Малком принял участие в 17 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В свою очередь Клаудиньо провел 14 матчей, забил три мяча и пять раз ассистировал одноклубникам.