В ЦСКА жалеют об уходе Гайча

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе из команды аргентинского центрфорварда Адольфо Гайча. В зимнее трансферное окно южноамериканский нападающий перебрался в итальянскую «Верону».

«Когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочёл не отпускать Гайча. Но это моё мнение. Пристально следим за Гайчем. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе», - передает слова функционера издание Sport24.

Арендное соглашение Адольфо с «Вероной» рассчитано до конца июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел три поединка, не отметившись результативными действиями.