Гаджиев: «Этот сезон РПЛ гораздо интереснее, чем предыдущие»

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. В этом самоотдача выше. Много молодежи появилось, и объясняется тем, что легионеры покинули РПЛ», - передает слова Гаджиева издание Sport24.

В настоящий момент Российская премьер-лиги находится на зимней паузе. Матчи чемпионата возобновятся в начале следующего месяца. Программу поединков 18-го тура Премьер-лиги откроет противостояние между воронежским «Факелом» и подмосковными «Химками».